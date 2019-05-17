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12:18

Ради сотрудницы аппарата ЗакСа могут переписать Уголовный кодекс

фото ЗакС политика Ради сотрудницы аппарата ЗакСа могут переписать Уголовный кодекс

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров инициировал ужесточение 315 статьи УК РФ (неисполнение вступивших в силу приговоров и решений суда), сообщил 17 мая председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.

На очередном заседании комитета Четырбок представил проект постановления ЗакСа, предлагающий «в целях защиты материнства и детства» ввести новый, третий пункт в 315 статью УК РФ. Пункт предусматривает наказание за неисполнение решений судов людьми, привлеченными к ответственности по части 3 статьи 5.35 КоАП (повторное нарушение родителями или опекунами прав или интересов несовершеннолетних). Таких нарушителей предложено карать обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до 2 лет, полугодичным арестом или лишением свободы на срок до 4 лет.

- Инициатива была подготовлена по поручению председателя Законодательного собрания Петербурга, которое было дано на основании многочисленных обращений супругов, которые делят детей, - прокомментировал Четырбок журналистам.

Ранее Макаров неоднократно сетовал на родителей, которые укрывают детей от своих бывших супругов вопреки решениям судов. В качестве примера спикер ЗакСа каждый раз пересказывал историю своей подчиненной, 28-летней сотрудницы аппарата петербургского парламента Юлии Шик.  

Она обвинила своего бывшего мужа, директора «Музея стрит-арта» Андрея Зайцева в похищении двоих сыновей. Изначально суды стояли на стороне отца, а затем, в августе 2018 года, постановили вернуть детей матери. Однако решение так и не было исполнено.

Ранее Макаров в связи с историей Шик давал поручение Четырбоку внести корректировки в Семеный кодекс России. Кроме того, спикер ЗакСа, обращался за помощью к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и президенту России Владимиру Путину. Андрея Зайцева и его отца Дмитрия, директора Завода слоистых пластиков, спикер называл «олигархами» и «моральными уродами».

Члены комитета по законодательству единогласно поддержали инициативу об изменении Уголовного кодекса. В ближайшее время ее направят в Совет законодателей Российской Федерации. После одобрения советом инициативу рассмотрят на пленарном заседании ЗакСа.



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