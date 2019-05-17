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13:42

В парке 300-летия открыли Аллею парламентаризма в честь петербургского ЗакСа

фото ЗакС политика В парке 300-летия открыли Аллею парламентаризма в честь петербургского ЗакСа

Днем 17 мая в парке 300-летия Петербурга была заложена Аллея парламентаризма в честь 25-летия городского Заксобрания, известила пресс-служба Смольного.

В церемонии приняли участие спикер ЗакСа Вячеслав Макаров с коллегами, а также почетные граждане Северной столицы, члены петербургского правительства, судейский корпус.

Всего было высажено 50 красных кленов - по одному на каждого депутата. В начале аллеи установлен памятный камень.

"Заксобрание Петербурга – это особый представительный орган власти с замечательным дружным коллективом. Еще четверть века назад с первых своих шагов парламент заслужил огромный авторитет во всей стране, который мы должны сохранить на века", - поведал собравшимся Макаров.

Закрывая церемонию, спикер городского парламента известил, что вверенный ему орган всегда выступал за сохранение и создание в городе зеленых зон. Слова Макарова несколько противоречат "реальности": достаточно привести в пример многолетние тяжбы по парку на Смоленке, застройку парка Малиновка и многие другие градозащитные перипетии.



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