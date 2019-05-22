Депутаты ЗакСа лишат льгот будущих петербургских производителей пальмового масла

В среду, 22 мая, депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, лишающий налоговых льгот производителей рафинированного и нерафинированного пальмового масла.

Разработанная парламентским комитетом по законодательству и бюджетно-финансовым комитетом инициатива предусматривает введение для них ставки в 7%, такой же, как для остальных предпринимателей.

Соавтор законопроекта, единоросс Денис Четырбок отметил, что о вреде пальмового масла знают все без исключения.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев заявил, что в Петербурге пальмовых плантаций нет и нужно обращать внимание не на производителей пальмового масла, а на бизнесменов, которые его используют. Коммунистка Ирина Иванова спросила у Четырбока, сколько таких компаний уже действует в Петербурге.

Единоросс ответил, что пока таких компаний нет, но это не значит, что они не появятся в ближайшее время. Он также назвал льготы для производителей пальмового масла необоснованными.

Ковалев, в свою очередь, предложил депутатам обратиться к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой ввести пошлины на пальмовое масло. По его мнению, пошлины не вводятся сознательно, потому что пальмовое масло дешевле натуральной продукции.

- Люди нищают, и людям нечего есть. В итоге эта дрянь вытесняет с рынка нашу молочную продукцию. Я был в Центральной Азии, там очень много молока пропадает, - заявил Ковалев.

Сергей Еремеев

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