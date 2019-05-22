Макаров: О выборах губернатора Петербурга будет объявлено 31 мая

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил на брифинге 22 мая, что о проведении выборов губернатора Петербурга будет объявлено 31 мая.

- Мы переносим наше заседание, потому что 27 мая у нас будет день города, и совет фракций не состоится. Совет фракций состоится в среду (29 мая - прим. ЗАКС.Ру), - сказал Макаров.

На совете фракций определяется повестка ближайшего пленарного заседания. Ранее в повестку заседания ЗакСа с голоса был внесен вопрос о переносе заседания с 29 на 31 мая.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года параллельно с муниципальными. 22 мая стало известно, что Совет общественной палаты Петербурга решил попросить врио губернатора Алекcандра Беглова участвовать в них. При этом сам Беглов о намерении баллотироваться до сих пор напрямую не заявлял. Тем не менее, он внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем.

Сергей Еремеев

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