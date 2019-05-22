Депутаты ЗакСа проголосовали за перенос заседания на пятницу 31 мая

Петербургский парламент 22 мая принял в целом законопроект о переносе следующего пленарного заседания со среды на пятницу, 31 мая. Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что в этот день депутаты примут постановление о начале губернаторской кампании.

Представлявший инициативу председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что провести заседание в среду нельзя, так как в понедельник из-за празднования Дня города не состоится совет фракций, на котором определяется повестка заседания.

Макаров, в свою очередь, призвал всех депутатов в понедельник, 27 мая, собраться у Медного всадника для участия в праздничных мероприятиях.

Обсуждений инициативы о переносе пленарного заседания в ЗакСе не было. Против переноса никто не проголосовал.

Сергей Еремеев

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