Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:55

Депутаты ЗакСа проголосовали за перенос заседания на пятницу 31 мая

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа проголосовали за перенос заседания на пятницу 31 мая

Петербургский парламент 22 мая принял в целом законопроект о переносе следующего пленарного заседания со среды на пятницу, 31 мая. Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что в этот день депутаты примут постановление о начале губернаторской кампании.

Представлявший инициативу председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что провести заседание в среду нельзя, так как в понедельник из-за празднования Дня города не состоится совет фракций, на котором определяется повестка заседания.

Макаров, в свою очередь, призвал всех депутатов в понедельник, 27 мая, собраться у Медного всадника для участия в праздничных мероприятиях.

Обсуждений инициативы о переносе пленарного заседания в ЗакСе не было. Против переноса никто не проголосовал.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:47    
Муниципальная власть самая важная и первый шаг желающим баллотироваться в Законодательное Собрание Петербурга!

14:44    
Друзья, в эти выходные будут проходить праймериз Единой России по всем районам города. Участвовать в них могут не только члены партии. Узнайте, где проходят ваши праймериз и успейте принять участие!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
16:59 Участники президентского совета по правам человека обсудят петербургский Первомай

16:50 The New Times обжаловал штраф в 22 млн рублей в ЕСПЧ

16:49 Президент Путин счел необходимым рост влиятельности профсоюзов

16:09 Минюст снова отказался регистрировать Партию перемен

15:42 Матвиенко отрицает свою причастность к увольнению журналистов "Коммерсанта"   3

15:17 Капитанов просит Беглова сделать более безопасным тротуар на Приморском проспекте

14:46 Российским школам к 2029 году не хватит 180 тысяч учителей   6

14:15 Миронов требует прекратить приравнивание встреч с избирателями к митингам

13:59 Ковалев добивается защиты газонов Васильевского острова

13:55 Депутаты ЗакСа проголосовали за перенос заседания на пятницу 31 мая   2

13:32 Поджегшего деревянную церковь в Карелии подростка признали невменяемым

13:20 Альбац: В условиях цензуры журналистам "Коммерсанта" следовало уволиться раньше   3

12:53 В ЗакСе одобрили идею разрешить использовать флаг Петербурга не только по праздникам

12:48 Сторонники Удальцова вышли на акцию против электронного голосования   1

12:24 Макаров: О выборах губернатора Петербурга будет объявлено 31 мая   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.