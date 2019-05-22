Ковалев добивается защиты газонов Васильевского острова

О газонах Васильевского острова, на которых могут получмть возможность беспрепятственно парковаться автомобили, попросил позаботиться вице-губернатора Николая Бондаренко депутат ЗакСа Алексей Ковалев. Причиной его беспокойства послужила информация от муниципалов, которые сообщили о будущем демонтаже ограждений, защищающих газоны.

В своем обращении депутат напомнил чиновнику, что именно депутаты ЗакСа в связке с муниципалами добились на рубеже веков установки защитных ограждений, позволивших обеспечить невредимость разного рода зеленых насаждений в Василеостровском районе.

С течением времени муниципалы лишились полномочий, касающихся защиты газонов, а профильный комитет Смольного этой работы тоже под разными предлогами старался избегать.

"Представители муниципального образования №7 сообщили, что комитет отказывается принимать ограждения на свой баланс в связи с якобы их неудовлетворительным состоянием", - говорится в письме Ковалева.

Он просит городское правительство все же взять проблему "на баланс" - во избежание парковки на газонах.

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