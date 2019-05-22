Капитанов просит Беглова сделать более безопасным тротуар на Приморском проспекте

После многочисленных жалоб со стороны жителей Приморского района лидер фракции ЛДПР в петербургском парламенте Олег Капитанов обратился к врио губернатора Александру Беглову и к правоохранителям с просьбой расширить тротуар в районе дома 52 по Приморскому проспекту.

В нынешнем виде тротуар представляет собой неудобства и даже опасность для жизни граждан. Ширина его составляет около 50 сантиметров, и вдоль него не имеется никакого заграждения. Отмечается, что в пешеходов беспрерывно летят брызги грязи и мелкие камни.

Пресс-служба депутата напоминает также, что на том же участке забор мешает гражданам спуститься к берегу Малой Невки и что владелец земли не исполняет судебных решений, предписывающих этот проход обеспечить.

На встрече с местными гражданами 23 мая Капитанов обсудит все варианты борьбы с имеющимися препятствиями.

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