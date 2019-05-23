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11:06

Метростроевцам вернули 80 млн рублей задолженностей по зарплатам

фото ЗакС политика Метростроевцам вернули 80 млн рублей задолженностей по зарплатам

В мае подрядные организации "Метростроя" с помощью судебных приставов перечислили своим работникам порядка 81 млн рублей долгов по заработным платам.

Так, по сообщению пресс-службы ФССП, более 11 млн рублей получил 391 строитель ЗАО "Тоннельный отряд-3". 6 млн рублей отдали 150 сотрудникам ООО "Метроподземстрой". 12 млн рублей перечислили ЗАО "СМУ-9 Метрострой", 10 млн - ЗАО "СМУ-11 Метрострой". 

Помимо прочего, работникам ЗАО "Управление №10 Метрострой" приставы помогли получить 19 млн рублей, а коллективу "Управления -15 Метрострой" - 22 млн.

Напомним, прокладчики метро периодически бастуют с начала года, требуя от компании выплат положенного по закону жалованья. Периодически их протесты увенчиваются успехом: "Метрострой", проходящий через судебные тяжбы со Смольным, частично гасит задолженности перед своими сотрудниками.

Споры между Смольным и "Метростроем" тянутся больше года. Перед чемпионатом мира по футболу чиновников не устраивали качество и темпы работ, которые велись на станциях "Беговая" и "Новокрестовская". Позже возникли споры вокруг строительства южных станций Фрунзенского радиуса. Смольный грозился отобрать у "Метростроя" монопольное право на возведение станций городской подземки, но вскоре пошел на уступки и позволил продолжить работы на фиолетовой, оранжевой и коричневой ветках метрополитена.

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