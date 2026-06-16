Турникеты петербургского метро хотят перевести на российское ПО

"Петербургский метрополитен" 16 июня объявил о начале мониторинга цен на разработку специализированного программного обеспечения для оплаты проезда на турникетах в рамках перехода на отечественное оборудование, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно техническому заданию, смену ПО должны провести для импортозамещения и соответствия требованиям законодательства в области безопасности критической информационной инфраструктуры. Работы планируют завершить до конца марта 2027 года.

Новое программное обеспечение должно действовать в операционной системе Astra Linux Special Edition 1.8. Система должна принимать все виды оплаты, которые действуют в петербургском метро, в том числе жетоны. Через турникеты планируется пропускать не меньше 1,2 тысячи пассажиров в час. Время отклика системы, когда пассажир подносит действительный проездной или виртуальный билет и до момента, когда створки турникета разблокируются, должно составлять до 700 миллисекунд для обычных проездных билетов и до двух секунд для банковских карт и токенов.

На ПМЭФ-2026 "Петербургский метрополитен", компании "Экоград" и "ВымпелКом" договорились о совместной модернизации цифровой инфраструктуры подземки. Проект будет реализован с опорой на российские технологии: планируется внедрение отечественного ПО, телекоммуникационного оборудования и других российских разработок.

Петербуржцы периодически сталкиваются с проблемами при оплате прохода через турникеты в городском метро. В сентябре 2025 года представители "Петербургского метрополитена" заявили, что в случаях "нештатных ситуаций", связанных со сбоем в работе оборудования и системы подземки, для пассажиров предусмотрен свободный проход через турникеты.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру