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15:49

Матвиенко: Петербуржцы сделают достойный выбор из всех кандидатов в губернаторы

фото ЗакС политика Матвиенко: Петербуржцы сделают достойный выбор из всех кандидатов в губернаторы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не сомневается в способности петербуржцев выбрать достойного губернатора Петербурга из всех кандидатов, передает ТАСС.

«Я знаю петербуржцев и я знаю, что они сделают достойный выбор из всех кандидатов, которые будут представлены», - сказал Матвиенко. Она добавила, что если журналисты ждут от нее конкретных фамилий, то их она не назовет, потому что «еще не началась выборная кампания, еще не было выдвижения кандидатов».

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года параллельно с муниципальными. Об их проведении будет объявлено 31 мая. О намерении участвовать в них заявляли депутаты ЗакСа Борис Вишневский, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански, член «Коммунистов России» Михаил Машковец, представитель «левых» сил Максим Шевченко, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко.

С октября 2018 года обязанности губернатора временно исполняет Александр Беглов. Он не заявлял напрямую о намерении баллотироваться, но внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем. Совет общественной палаты Петербурга решил попросить  Беглова участвовать в выборах.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:55    
Старая шмара рассчитывает поживиться при новой путинской марионетке.

17:52   Кондрат  
Что ж, градоначальнику имеет смысл задуматься о своём участии. Его кандидатуру поддержала и общественная палата и блокадники. Последние застали Петербург в разное время и им есть с чем сравнить.

17:15    
ВОВАН уже выбрал вместо глупых ПИТЕРЦЕВ

16:45    
ВО,во-достойного: умного, молодого, креативного, свободного, который никогда не пройдёт этот фильтр старых и убогих.А вот такой же как они нам уготован.

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