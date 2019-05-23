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19:09

Комитеты Смольного продолжают отчитываться о доходах

фото ЗакС политика Комитеты Смольного продолжают отчитываться о доходах

Еще четыре комитета администрации Петербурга опубликовали сведения о доходах своих чиновников за 2018 год. 

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин заработал за прошлый год 2,2 млн рублей. В собственности у чиновника квартира в Чехии, общая с супругой квартира в России, квадроциклы Polaris Polaris Sportsman 800 EFI и Polaris Polaris Sportsman 500 и катер Targa 44. Жена Харлашкина отчиталась о 3,3 млн рублей, что на 4,5 млн рублей меньше дохода за прошлый отчетный период. У нее есть собсвенная квартира, два земельных участка и Mercedes-Benz GLE. 

У Харлашкина четверо заместителей. В среднем они заработали за год по 1,6-2,2 млн рублей. Отличился только Сергей Румянцев с его 6,6 млн рублей. В 2017 году его доход составил 3 млн рублей. Вероятно, разница объясняется продажей квартиры площадью 136,6 кв.м. Теперь у него осталась только квартира на 129 кв.м, нежилое помещение и гараж. 

По итогам 2017 года самым состоятельным чиновником КРТИ был отвечающий за строительство метро Михаил Королев. Он отчитался об 11 млн рублей годового дохода. Правда, получены эти деньги были не на работе в Смольном, а во время работы Королева в бизнесе до его назначения. Теперь в сведениях о доходах КРТИ Королев не фигурирует - он уволился в феврале 2019 года.

Глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин отчитался об 1,8 млн рублей. У него есть садовый участок, дом, квартира и гараж для Subaru Forester. Его супруга имеет еще три квартиры. 

Наибольший доход в комитете по итогам 2018 года у главы Управления потребительского рынка и мониторинга регулируемых цен Андрея Радько. Он отчитался о 4,9 млн рублей. Правда, это в два раза меньше его дохода за 2017 год. У него в собственности имеется квартира и купленные благодаря накоплениям родителей, если верить документации за 2017 год, имущественный пай ГСК и автомобиль Audi Q7.

Председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков задекларировал 2,7 млн рублей. У него по-прежнему имеются доли в квартире и автомобиль  Volvo XC90 2010 года. Его супруга владеет двумя земельными участками и домом. 

Самый крупный заработок в отчете этого комитета, как и в прошлом году, зафиксирован не у одного из чиновников, а у мужа начальника отдела социальных выплат и льгот Управления адресной социальной поддержки населения Светланы Зубрилиной. Супруг сотрудницы комитета задекларировал 99,2 млн рублей. В прошлом году он отчитывался о 67,6 млн рублей. За год он избавился от дома и земельного участка и остался с квартирой, автомобилями "Москвич" 1952 года и AUDI Q7 2015-го, двумя резиновыми лодками и снегоходом. А вот сама Зубрилина приобрела дом, участок и квартиру. Доход ее составил 1,6 млн рублей. 

Из сотрудников же комитета наибольший доход задекларировала глава сектора по вопросам доплат к пенсии государственным гражданским служащим Юридического управления - 7,1 млн рублей, что на 5,7 млн рублей больше дохода за прошлый отчетный период. Вероятно, это связано с тем, что чиновница продала одну из своих пяти квартир. 

Глава комитет по природопользованию Игорь Григорьев заработал за 2018 год 2,2 млн рублей. В его собственности числятся четыре земельных участка, два жилых дома (один из которых не достроен) и две квартиры. У его жены есть еще два участка и квартира. В семейном автопарке Григорьевых Toyota Camry, Ford Mondeo и скутер. 



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