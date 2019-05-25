 Беглов и Макаров встретились с мундепами

Врио губернатора Александр Беглов 24 мая на встрече с муниципальными депутатами постоянно благодарил их за работу, а спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров давал установку на предстоящие выборы. Побывавшим на встрече избранникам народа всё понравилось. Однако, попасть на мероприятие смогли не все: кого-то не пригласили, а кого-то развернули у входа.

Важные муниципалы

Около часа дня у входа в Таврический дворец уже выстроилась очередь из депутатов. Муниципальных депутатов попросили прийти на встречу за час до начала – в 13:00 часов. Свободное до выступления Беглова время муниципалы коротали за разговорами и фотографированием себя в интерьерах дворца.

- Только сделайте так, как будто мы тут серьезным делом заняты, а не просто сидим, - один из депутатов попросил оператора городского телеканала сфотографировать его с коллегами.

Выступление Беглова мундепы слушали, в основном, внимательно, кто-то даже конспектировал. Некоторые же депутаты периодически отвлекались и начинали вести беседу между собой.

Врио губернатора же не замолкал более получаса. Он рассказал муниципалам, какие проблемы город планирует решать. В частности, администрациям районов дано задание подготовить программу развития районов на ближайшие 2-3 года. В составлении программы участие должны принять муниципальные депутаты. Также Беглов говорил про инициативы по строительству новых школ и детских садов: на это необходимо найти 309 млрд рублей. Потому что детские сады врио губернатора хочет видеть с бассейнами. А пока денег нет, то лучше «потерпеть», уверен временный глава города.

Присутствовавшие на встрече муниципальные депутаты в целом остались довольны речью врио губернатора. Единоросс-мундеп МО «Волковское» Александр Белоусов заявил, что ответы временного главы города на главные проблемные вопросы Петербурга «хорошие, четкие и полные». Муниципальный депутат МО «Семеновское» Александр Дунюшин выразил надежду, что заявления Беглова будут не просто словами.

- В целом, врио рассказал о планах на будущее и о том, что сделано. По словам всё довольно радужно, - считает мундеп.

Некоторым муниципалам хотелось бы узнать, в каких именно районах Беглов планирует строить школы и детские сады.

Врио губернатора, касаясь практически каждого вопроса в своей речи, благодарил муниципальных депутатов за их работу. По его словам, местные образования хорошо справились с поздравлением ветеранов и блокадников, с уменьшением числа детей в детских домах, а некоторым даже удалось побороть и снег прошедшей зимой. Беглов заявил, что муниципальные образования очень важны для развития города. Мундепы в долгу не остались и отвечали Беглову в том же тоне: благодарили и аплодировали.

Ответственность перед Путиным

После выступления Беглова слово взял спикер ЗакСа и лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров. Речь спикера ЗакСа была короче и с одной главной мыслью – надо сделать всё возможное, чтобы на выборах губернатора победил Беглов. По мнению Макарова, около 95% собравшихся – члены «Единой России». Спикер напомнил им, что они несут ответственность перед президентом России Владимиром Путиным.

- Перед нашим земляком, Владимиром Владимировичем Путиным, ответственность. Ведь когда он Александра Дмитриевича назначал исполняющим обязанности, он всем нам дал знак и показал, что «я свое имя и авторитет кладу на чашу весов Беглова». И оправдать доверие президента – это не просто мы должны, это наша святая обязанность. И об этом никогда не стоит забывать, - сказал с трибуны Макаров.

Он заявил собравшимся, что от них зависит будущее и судьба города. Сейчас наступает «момент истины», уверен спикер, и необходимо сделать всё возможное, чтобы «с великой радостью» смотреть друг другу в глаза после 8 сентября.

Опрошенные на мероприятии корреспондентом ЗАКС.Ру депутаты предсказуемо согласны с Макаровым. Следует доверять выбору главы государства, уверен и представитель партии ЛДПР в МО «Екатеринговский» Максим Каныгин.

- В принципе, я с ним согласен. Я полностью поддерживаю политику президента. Конечно, если президент предложил нам кандидатуру, то я, соответственно, буду за то, чтобы поддержать эту кандидатуру, - сообщил депутат.

фото: www.gov.spb.ru

Поддержать понравившегося кандидата в губернаторы муниципальные депутаты должны не только на словах. Для регистрации каждый кандидат обязан собрать подписи мундепов – 10%. При этом, около 90% муниципальных депутатов в городе – представители «Единой России». Соответственно, «муниципальный фильтр» смогут пройти только одобренные партией власти кандидаты.

По сведениям депутата МО№7 Нэлли Вавилина, муниципальных депутатов Василеостровского района уже 1 июня направляют к нотариусам. По мнению мундепа, они пойдут туда, чтобы оставить свою подпись за одного из кандидатов.

Ранее Макаров заявил, что о выборах губернатора Петербурга объявят 31 мая. По информации Вавилиной, временный глава города Беглов отправится подавать документу в Горизбирком в ближайшие дни после этого объявления.

Незваный гость

Попасть на встречу Беглова и Макарова с муниципальными депутатами оказалось не под силу некоторым народным избранникам – их туда даже не позвали. Вход в Таврический дворец проходил по спискам, с которыми сотрудники ФСО сверяли паспорта желающих пройти. Не оказалось в этом списке муниципального депутата МО «Морские ворота» Даниила Кена. Он сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру, что на встречу его не приглашали, а узнал он о ней из публикации «Фонтанки». Кен считает, что это не случайное совпадение.

- Я бы там выступил, сказал какие-то неприятные для Беглова вещи. Предвидя это, они подумали, что лучше меня не пускать, - считает Кен.

Когда мундепа не пустили на встречу, он решил устроить одиночный пикет у ворот дворца с плакатом «Морские ворота против Беглова». Также не встречу не попала член ЛДПР Екатерина Лебедева из МО «Литейный округ». Она сообщила, что её на мероприятие никто не пригласил.

Депутат от КПРФ в МО «Коломяги» Вячеслав Бороденчик приглашение получил, но идти на встречу с Бегловым не захотел.

- Чего мне туда ходить? Я от другой партии, у нас свой кандидат – Владимир Бортко, поэтому мне это не нтересно, - рассказал Бороденчик. – Рекламная, я думаю, встреча там была. Чего туда ходить и время терять?

Мундеп Вавилина рассказала, что сначала её на встречу позвали, но потом передумали.

- Вообще, очень интересная ситуация. Я там не была. Изначально глава пригласил всех депутатов, а потом выяснилось, что там только по двое, только конкретных людей, - рассказала Вавилина. – Пригласили всех депутатов: «Вот будет такое мероприятие, все приходите». И буквально через полчаса позвонили и сказали, что, оказывается, прийти должны только двое.

Присутствовавший на встрече муниципал Дунюшин удивился тому, что кого-то могли не позвать. По его словам, его округ «Семеновское» пригласили полностью.

Некоторые депутаты ещё до начала мероприятия у входа во дворец робко собирались в группы по 4-6 человек. Звучали фразы: «А как это нас пригласили?», «Может остальных сначала подождем?», «Давайте всех подождем, а потом вместе зайдем».

София Саттарова

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