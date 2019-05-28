Имевший стычку с Дроздовым экс-сотрудник МО Академическое пожаловался на давление

Бывший сотрудник местной администрации МО Академическое Антон Свечин, рассказавший о нападении на себя депутата ЗакСа Анатолия Дроздова в ноябре прошлого года и вскоре вынужденно уволившийся, сообщил, что подвергается преследованию. Он это объясняет обидой Дроздова на обнародование информации об избиении, о чем рассказал порталу MR7.

Теперь проблема Свечина в следующем: одно из сообществ "ВКонтакте" опубликовало сведения о том, что в ТИК №11 якобы имеет место коррупция и что он к этому якобы причастен, выступая в качестве некоего "калькулятора". У него не оставляет сомнений, что такого рода компромат - "нелепица" и дело рук помощников и подчиненных вице-спикера парламента, поскольку последний якобы регулярно интересуется, где Свечин работает, и "катит бочку" на него.

"Внезапно у него опять что-то проклюнулось. Я не знаю, что с этим делать. Судя по тексту, который появился в соцсети, они пытаются доказать, что я миллионер", - посетовал собеседник издания.

В ноябре Свечин рассказал журналистам о том, что Дроздов якобы лбом сломал ему нос.

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