Беглов поручил Рублевскому подумать о туалетах

На заседании правительства Петербурга 28 мая председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский отчитался о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Он рассказал о планах по благоустройству городских парков.

Присутствовавший на заседании лидер петербургского отделения ЛДПР, депутат ЗакСа Олег Капитанов предложил организовать в парках зеленые театры, в которых смогли бы выступать музыканты с Невского проспекта и улицы Рубинштейна, а также поставить в зеленых зонах отапливаемые туалеты.

Эту идею поддержал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, отметивший, что наличие туалетов - действительно, важный вопрос, особенно для людей с ограниченными возможностями. Также Беглов поторопил чиновников с подготовкой гайд-парков к проведению в них митингов. По словам главы города, в местах для массовых мероприятий необходимо поскорее установить сцены и камеры видеонаблюдения.

Сергей Еремеев

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