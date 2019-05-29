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18:59

Комитет по молодежной политике подал встречный иск к «Новому поколению»

фото ЗакС политика Комитет по молодежной политике подал встречный иск к «Новому поколению»

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями подал встречный иск к компании «Новое поколение».  Как следует из картотеки арбитражных дел, ведомство решило взыскать с организации более 7 млн рублей. 

Арбитражный суд не принял иск к рассмотрению, так как комитет не представил информацию о попытке досудебного урегулирования конфликта. Ведомство не выражало никакого желания решить вопрос без суда, заявил в разговоре с ЗАКС.Ру генеральный директор «Нового поколения» Андрей Соловьев. 

Он сообщил, что комитет предоставил в суд акты сверки за 2016 и 2017 года. По этим документам, «Новое поколение» якобы  должно деньги ведомству, а не наоборот, как утверждает компания. Соловьев уточнил, что у него на руках другие акты сверки – в них количество детей, которым помогала организация по контракту со Смольным, больше. В других деталях документов гендиректор ещё не успел разобраться.

Предварительное заседание по иску «Нового поколения» к комитету прошло 29 мая, рассмотрение дела отложили на 24 июля для вызова свидетелей. В их роли предстанут бывшие сотрудники «Нового поколения», рассказал Соловьев.

- Надо знать из первых уст. Чтобы судья услышал, что происходило и как. По какой причине образовалась такая ситуация, не разрешаемая обычным путем, - пояснил гендиректор компании.

«Новое поколение» более 20 лет обеспечивало работой, досугом и едой молодых людей, совершивших правонарушения. В 2016 году компании пришлось прекратить работу из-за конфликта с комитетом, который перестал выделять организации деньги. В феврале 2019 года «Новое поколение» подало иск к ведомству с требованием заплатить 124,7 млн рублей за выполненные работы в 2016 году. 

София Саттарова

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