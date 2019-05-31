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12:04

Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди ректоров вузов России

фото ЗакС политика Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди ректоров вузов России

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко в четвертый раз возглавил рейтинг доходов среди руководителей вузов России, передает РБК.

Согласно декларации о доходам, в 2018 году Литвиненко заработал 236,9 млн рублей – почти на 12 млн меньше, чем за год до этого. Зарплата ректора за год составила 6,8 млн рублей, больше, чем до этого, и это малая часть его доходов. Литвиненко владеет 20,98% акций «ФосАгро», крупного производителя химических удобрений. В 2018 году эта компания четырежды выплачивала дивиденды на общую сумму 13,6 млрд рублей.

Тройка лидеров рейтинга за последние три года не меняются: следом за Литвиненко идут ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев: они заработали 107,6 млн и 60 млн рублей соответственно. Зарплата Мау в 2018 году составила 10,5 млн рублей, он входит в советы директоров Сбербанка, «Северстали», ТКБ Банка и центра дополнительного образования «Академия "Просвещение"». Также доходы Мау включают в себя деньги, полученные от научно-исследовательской и консалтинговой деятельности и от проданной недвижимости.

Из дохода Синельникова-Мурылева зарплата в ВАВТ составляет почти 14 млн рублей. Еще 12,9 млн он заработал в РАНХиГС, будучи проректором по науке. 1,5 млн рублей ректор ВАВТ заработал на ценных бумагах и акциях, а более 30 млн рублей – участвуя в проектах. В каких именно, не уточняется.

Четвертое место в рейтинге занял ректор Высшей школы экономики, депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов: за 2018 год он заработал 53,6 млн рублей. Пятерку лидеров по доходам среди руководителей вузов замыкает ректор РГУ нефти и газа им. Губкина Виктор Мартынов с заработком 49,2 млн рублей. Далее идут Николай Кудрявцев (МФТИ; 40,5 млн рублей), Михаил Эскиндаров (Финансовый университет; 39,7 млн), Михаил Погосян (МАИ; 27,5 млн), Владимир Филиппов (РУДН; 23 млн рублей), топ-10 замыкает Николай Рогалев (Московский энергетический институт; 22,3 млн). В конце рейтинга, на 25 месте – ректор СПбГУ Николай Кропачев, заработавший 13,6 млн рублей.

В декларации о доходах Литвиненко нет сведений о миллионе рублей, который ему по решению суда должен выплатить антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл». Претензии ректора Горного касались расследования «Миллиардер с горы». В суде Литвиненко требовал от антикоррупционщиков, журналистов «Делового Петербурга» и сайта «Офшорам-нет.ру» в общей сложности 75 млн рублей. 

Сначала Василеостровский районный суд постановил взыскать с антикоррупционщиков 5 млн рублей, 4 млн – с «Делового Петербурга» и еще миллион – с трех журналистов. Горсуд изменил решение, освободив журналистов от штрафов, а для «Трансперенси» снизив сумму выплаты до миллиона рублей. Суд по иску к «Офшорам-нет.ру» был оставлен без рассмотрения.

Миллион рублей для выплаты компенсации Литвиненко «Трансперенси» собрал всего за 10 дней, но передать его истцу не удавалось. Сотрудники центра даже попытались привлечь внимание ректора Горного университета через объявление в газете «Коммерсантъ».

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