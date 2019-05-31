Петербург потратит на выборы губернатора 608,6 млн рублей

Петербург потратит на проведение кампании по выборам губернатора в 2019 году 608,6 млн рублей. Соответствующее решение утвердил Горизбирком (ГИК) на заседании 31 мая.

Из указанной суммы 35 млн рублей потратят на работу самого ГИКа. В частности, на дополнительную оплату труда за работу в выходные дни, на изготовление удостоверений, транспортные расходы и другие. Закупку на аренду автомобилей с водителями избирком опубликовал несколько дней назад. На разъезды по городу в период избирательной кампании выделили 422 тысячи рублей.

Также Горизбирком утвердил распределение бюджета на работу нижестоящих комиссий. Всего планируется потратить 255 млн рублей. Из них 220 млн на оплату труда членам участковых и территориальных избирательных комиссий.

В октябре глава Горизбиркома Виктор Миненко заявлял, что в бюджете на выборы губернатора Петербурга в 2019 году учтен сценарий второго тура, но лучшим исходом, с точки зрения экономии средств, будет проведение выборов в один тур.

Напомним, выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сентября 2019 года. С 1 июня ГИК будет работать без выходных.

София Саттарова

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