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11:14

Экс-омбудсмен Михайлов подал документы для выдвижения в кандидаты на пост губернатора

фото ЗакС политика Экс-омбудсмен Михайлов подал документы для выдвижения в кандидаты на пост губернатора

Бывший уполномоченный по правам человека и экс-депутат Законодательного собрания Игорь Михайлов 1 июня посетил Горизбирком и подал документы для выдвижения в кандидаты на должность губернатора, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Михайлов напомнил, что идёт на выборы как самовыдвиженец, потому что представляет народ. Он рассказал про случай необоснованного обогащения управляющей компанией. По словам бывшего омбудсмена, речь идёт не о борьбе с коррупцией, а о «нормальных экономических отношениях, позволяющих людям нормально жить».

Муниципальный фильтр и необходимость его преодоления кандидат воспринимает философски и стоически, приводя историческую аналогию.

- Когда послы персидского царя Дария пришли к царю Леониду Спартанскому и сказали, что наши стрелы затмят небо над твоей головой, он ответил - "Будем сражаться в тени", - напомнил экс-омбудсмен.

Напомним, о желании участвовать в выборах губернатора Михайлов сообщил 17 мая. Он идет как самовыдвиженец и уже представил свою предвыборную программу. 

София Саттарова

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12:10    
Такая кандидатура в губернаторы радует ленинградцев.  
Игорь Павлович Михайлов - за город-герой Ленинград!

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