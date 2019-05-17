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Новости

14:26

Экс-омбудсмен Михайлов решил выдвинуться в губернаторы Петербурга

фото ЗакС политика Экс-омбудсмен Михайлов решил выдвинуться в губернаторы Петербурга

Бывший депутат городского Законодательного собрания и первый уполномоченный по правам человека в истории Петербурга Игорь Михайлов в пятницу, 17 мая, заявил о желании участвовать в губернаторских выборах.

Он пообещал отстаивать социальные ценности петербуржцев и развивать городскую промышленность.

«Нам хочется жить в городе, в котором мы не «активнутые и противные», а уважаемые люди; в городе, в котором дома принадлежат нам и размер платежей за жилищно-коммунальные услуги устанавливаем тоже мы; в городе, в котором промышленность и бизнес крепко стоят на ногах, а мы имеем рабочие места», - говорится в обращении Михайлова.

Потенциальный кандидат уже опубликовал свою губернаторскую программу, которая заняла полтора листа. Михайлов обещает остановить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Удорожания услуг ЖКХ он называет главной причинной уничтожения бизнеса и снижения рождаемости.

Бывший омбудсмен также подготовил свод декретов «новой системы жизни Санкт-Петербурга». В основном, они касаются вопросов жилищно-коммунальных услуг и управления домовым имуществом.

Михайлов родился в городе Нарва Эстонской СССР в 1963 году. В 1996-1998 работал в правительстве Ленинградской области. С 1998 по 2007 году был депутатом Законодательного собрания Петербурга. Впервые избрался от «Блока Юрия Болдырева»,  впоследствии состоял в партии «Единая Россия», входил в ее региональный политсовет.  В третьем созыве ЗакСа возглавлял комитет по законодательству.

В 2007 году Михайлов стал региональным уполномоченным по правам человека. Его кандидатуру поддержали депутаты «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ, но раскритиковали представители демократической оппозиции. Сразу же после назначения Михайлов сдал свой партийный билет. Он проработал омбудсменом два года и был уволен по решению депутатов Законодательного собрания из-за участия его подчиненных в муниципальной кампании в Ленинградской области. Экс-омбудсмен безуспешно пытался восстановиться в должности через суд.

После своей отставки и проигранных судов Михайлов на некоторое время исчез из политики, пока не вступил в 2011 году в партию «Правое дело». В ее рядах в том же году он шел на очередные выборы в городское Заксобрание, но проиграл выборы. В 2014 году он безуспешно баллотировался в муниципальные депутаты МО «Коломна», уже как член партии «Родина». На губернаторские выборы 2019 года Михайлов планирует идти самовыдвиженцем.

Напомним, о намерении бороться за губернаторский пост уже заявили режиссер и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, лидер фракции Партия роста в Заксобрании Оксана Дмитриева, депутат петербургского парламента и член «Движения демократического обновления» Михаил Амосов. Лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский в настоящее время проходит внутрипартийную процедуру праймериз наряду с тремя другими «яблочниками». Неофициальную кампанию уже начал лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. Кроме того, о желании участвовать в губернаторских выборах говорили представитель партии «Коммунисты России» Михаил Машковцев и бывший член этой партии Виктор Перов.

В ближайшее время определиться с кандидатами должны партии «Справедливая Россия» и ЛДПР. Основным претендентом на губернаторский пост, вероятно, будет врио губернатора Петербурга, член партии «Единая Россия» Александр Беглов. О своем выдвижении он пока не заявлял



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17:03    
На Михайлина компромата - до горизонта!!! Как только начнет играть заметную роль, сразу сомнут...

16:48   vitaliypakhomov   vitaliypakhomov19891039pif@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

16:12    
Да, это свежая личность и это импонирует избирателям.

16:10    
Михайлов в этой многочисленной кагорте претендентов на губернаторский пост будет в Питере как Зеленский в Киеве. И Игорю Павловичу успех - обеспечен! Все остальные кандидаты уже давно набили оскомину своими политическими играми. Михайлов - не словоблуд, а - человек дела!...

16:01    
А Михайлов И.П., по определению, справиться с этой должностью, т. к. у него за плечами - хорошая жизненная школа строителя-созидателя, хозяйственника и воина-защитника социалистического Отечества.

15:48    
Неужели в Москве произошло прояснение в головах и Беглова не будут выдвигать в губернаторы Санкт-Петербурга?

15:33   Михайлов будет достойным главой города-героя Ленинград.  
Желаем Михайлову И.П. - удачи! Ленинградцы его - поддержат!  
Будучи Уполномоченным по правам человека в Петербурге, Игорь Павлович Михайлов был настойчив в решении проблем простых жителей города. И, в том числе, он успешно решал многие вопросы военнослужащих. В то время, у него работал на общественных началах специальный отдел, в составе которого были бывшие офицеры-юристы силовых ведомств, принимавшие военнослужащих, членов семей воинов армии и флота, пограничных и внутренних войск, сотрудников милиции...

15:30    
Поиздержался проходимец, решил срубить деньжат на избирательной кампании?

15:11    
Типичный спойлер.

15:08    
Нормальная кандидатура на пост губернатора. Приличный опыт и послужной список. Прыганье из партии в партии объясняю честностью. Нет в России нормальных и порядочных партий. Сплошные перевертыши. После Бортко вторым Михайлов в моем списке. Вменяемый товарищ, не прогибается под лидеров.

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