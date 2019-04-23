Вторая попытка: Амосов идет в губернаторы

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов 23 апреля объявил о решении выдвигаться в губернаторы Петербурга. Он будет представлять «Движение демократического обновления», сооснователем которого является. Объявления Амосова о выдвижении ждали несколько недель, так что это не стало сюрпризом для политологов и конкурентов депутата в борьбе за губернаторское кресло. Они уверены в том, что Амосов представит интересную программу, но сомневаются в успехе политика на самих выборах.

Тезисы и деньги

О решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Петербурга в 2019 году депутат Законодательного собрания Михаил Амосов сообщил на пресс-конференции «Росбалта» 23 апреля. Член правления «Движения демократического обновления» Антон Басин рассказал, что на последнем собрании участники организации попросили Амосова представить их на губернаторских выборах. Депутат принял предложение и уже начал подготовку к кампании.

Еще два месяца назад Михаил Амосов заявлял, что «трудности на пути участника избирательной кампании слишком велики», хотя в опросах ВЦИОМ он уже тогда фигурировал как потенциальный кандидат. «Мне необходимо собрать 75 тысяч подписей горожан, а затем подписи муниципальных депутатов. Как преодолеть эти два препятствия? Второе вообще непреодолимо без участия высших сил», - говорил парламентарий в беседе с ЗАКС.Ру в феврале.

Теперь же Амосов заявил, что уже ведет переговоры с разными представителями бизнеса по вопросу финансирования его участия в губернаторской гонке. С кем именно выстраивается диалог - депутат рассказывать не пожелал.

- Точнее я бы не хотел пока говорить, потому что это касается не только меня, но и тех, с кем я встречаюсь. Без их согласия это делать некорректно. Я могу вам сказать, что есть первые обещания, скажем так. Я надеюсь, что мы получим приличные деньги, которые нужны нам даже просто на стартовую часть, - рассказал Амосов ЗАКС.Ру.

Деньги, в частности, должны пойти на организацию сбора подписей. Всего для выдвижения Амосову необходимо получить более 70 тысяч подписей избирателей. По мнению депутата, при получении поддержки горожан у него получится преодолеть и муниципальный фильтр.

- Если будут собраны подписи, то не зарегистрировать кандидата, собравшего 77 тысяч подписей, будет нельзя, - считает депутат.

Его предвыборная программа пока не оформлена, но уже определены основные тезисы. По словам Амосова, они состоят из двух частей: проблемы города и политическая позиция. Среди проблем города парламентарий назвал организацию уборки снега, сбора и переработки мусора, а также градостроительная и транспортная сферы.

Другая часть губернаторской программы будет сформирована на основе тезисов «Движения демократического обновления». В них входят положения о защите свободы слова, незыблемости Конституции России, отказ от муниципального фильтра и другие вопросы, рассказал Басин. Он добавил, что в ближайшее время программа движения появится на страницах организации в социальных сетях.

«Политический старожил»

Амосов уже участвовал в губернаторской гонке – в 2003 году. Тогда он выдвигался от партии «Яблоко», членом которой являлся. На прошлых выборах депутат набрал 7,6% голосов.

Политолог Валентин Бианки считает, что повторить результат 2003 года у Амосова вряд ли получится. Эксперт заявил, что Амсосов в последнее время не является медийным лицом. Однако, это может сыграть и в пользу кандидата, думает политолог.

- Несформированный образ потенциально позволяет получить больше голосов, скажем так, ненавистников основного кандидата. Я бы сказал, что выдвигать Амосова имеет смысл только одновременно с Вишневским. Чтобы они растянули голоса так или иначе либерально-ориентированной публики, — заявил Бианки.

Политолог Александр Конфисахор называет Амосова «политическим старожилом». Эксперт считает депутата достаточно опытным и сильным политиком.

Амосов занимается политикой ещё с 90-х годов. Он был депутатом Ленсовета 21 созыва с 1990 по 1993 года. Позже стал одним из основателей партии «Яблоко» и продолжил работу в законодательном органе Петербурга – в I, II, III и VI созывах. Амосов был председателем регионального отделения «Яблока» в течение двух лет – до 2017 года.

Конфисахор считает, что именно из-за политического опыта Амосова ему могут не позволить пройти муниципальный фильтр.

- Он сможет в кампанию что-то такое привнести, достаточно интересное, яркое. Поэтому таких, скорее всего, не будут допускать до выборов. Потому что они могут начать задавать какие-то неудобные вопросы исполняющему обязанности, - пояснил эксперт.

«Не испугался и не обрадовался»

Выступая на пресс-конференции Амосов заявил, что пока преждевременно обсуждать его отличия от других возможных кандидатов в губернаторы. В частности, от представителей оппозиционной политики Петербурга.

- Давайте подождем июня - кто подаст реально документы. И даже подождем начала июля – кто соберет подписи или пройдет муниципальный фильтр. Вот там будем смотреть, - сказал депутат.

При этом, он упомянул всё же различия с одним из потенциальных конкурентов – депутатом Государственной думы от КПРФ Владимиром Бортко. Амосов сообщил, что с коммунистом у него разные идеологические линии и «в практическом плане всё по-разному».

Бортко же немногое смог сказать про парламентария из ЗакСа. Член КПРФ сообщил ЗАКС.Ру, что мало знаком с Амосовым и не может никак его оценить. Бортко добавил, что «не испугался и не обрадовался», когда узнал о появлении нового соперника.

Также лаконичен в разговоре с ЗАКС.Ру был бывший однопартиец Амосова по «Яблоку» депутат Борис Вишневский. Ранее он объявил о намерении выдвигаться в губернаторы Петербурга и уже опубликовал свою предвыборную программу. «Яблочник» заявил, что не считает Амосова своим конкурентом. Соперник Вишневского - это врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

- Моим конкурентом является Александр Дмитриевич Беглов. Это первое. Второе – любой политик несет всю полноту ответственности за любые свои действия. А третье – «Яблоко» всегда выступало за политическую конкуренцию. И каждый имеет право участвовать в любых выборах, каких он хочет, - сказал Вишневский в беседе с ЗАКС.Ру.

Потенциальные конкуренты в борьбе за губернаторское кресло Вишневский и Амосов продолжают представлять одну фракцию в Законодательном собрании, хотя «яблочником» остался только один из них. Амосов был членом партии «Яблоко» с самого его основания. В 2015 году стал председателем петербургской ячейки партии. Однако, в 2016 году в региональном отделении начал разрастаться конфликт. Некоторые члены партии в Петербурге высказывали недовольство своим лидером. После продолжительного разбирательства внутри «Яблока», Амосов вместе с частью сторонников в конце 2018 года покинул партию. Тогда и появилось «Движение демократического обновления».

Другой потенциальный кандидат на место главы города, лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански положительно отнесся к заявлению Амосова. Врански убежден, что на выборах должна быть конкуренция. Больше кандидатов должно представлять как можно большее количество людей, заявил лидер «Красивого Петербурга».

Амосов представит дельные предложения по программе развития города, считает депутат ЗакСа от Партии роста Оксана Дмитриева, которая также объявила о своём выдвижении в губернаторы.

Дмитриева уверена, что от кампании Амосова будет «сухой остаток». Участие депутата в выборах губернатора добавит содержательности в предвыборную кампанию, добавила представитель Партии роста.

- Мне кажется, что у Михаила Ивановича есть все основания выдвигать свою кандидатуру, поскольку он давно и глубоко занимается региональными проблемами, и вообще это его профессия, потому что он географ и специалист по региональному развитию. Поэтому, мне кажется, что его участие добавит содержательности в предвыборную кампанию, - заявила Дмитриева.

Коалиции потом

Во время пресс-конференции 23 апреля член правления «Движения демократического обновления» Антон Басин заявил, что в рамках подготовки к муниципальным выборам организация ведет диалог с другими политическими движениями. В их числе «Справедливая Россия», Партия роста и «Объединенные демократы».

О создании коалиции с партиями и организациями в рамках губернаторских выборов Амосов предпочел пока не говорить. Сейчас у него на первом месте – подготовка программы и сбор подписей.

- Для меня, например, очень важен сам факт возможности проведения избирательной кампании по сбору подписей, по формулированию программы, по разговору с людьми. Я именно в этом вижу для себя главную цель на вот этой стартовой части. А потом коалиции какие-то могут выстраиваться. Я тут знаете, что хочу вам сказать: на самом деле, самая главная коалиция – это коалиция с избирателями, - уверен кандидат Амосов.

София Саттарова

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