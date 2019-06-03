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Новости

14:59

Двум участникам Первомая назначили по 20 часов обязательных работ

фото ЗакС политика Двум участникам Первомая назначили по 20 часов обязательных работ

Невский райсуд назначил по 20 часов исправительных работ двум участникам петербургского Первомая Илье Сиялову и Егору Батожку, поделился последний с "МБХ медиа".

Демонстрантам инкриминировали нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Батожок сообщил, что 1 мая он шел в колонне демоппозиции с растяжкой "Петербург против ЕДРА". Решение суда активист намерен обжаловать.

Ранее петербургские суды оштрафовали и других участников мероприятия. Например, 11 тысяч рублей выписали активистке Наталье Бариновой - женщине, напомним, правоохранители сломали плечо.

Задержанный с применением грубой силы "навальнист" Александр Шуршев подал жалобу на действия городской полиции в ЕСПЧ.

Первомайское шествие для оппозиционной колонны было согласованным, однако полиция в день мероприятия выступила в роли цензора и не пропустила баннеры с критикой Александра Беглова и "Единой России". После этого начались жесткие задержания, в ходе которых в автозаки попали более 60 человек, и демонстрация фактически оказалась сорванной. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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16:26   Бордунов  
15:45 "Сторонники сталина" - безответственные, несамостоятельные, трусливые и подлые людишки с садистическими наклонностями. Никаким патриотизмом не объяснить эту тягу к насилию над ближним, пресмыканию, эту готовность повиноваться ничтожеству и обожествлять его, переложить на него все, что нормальный человек может и должен делать сам. Сталин - это диагноз.

15:45    
15:35. Сторонники Сталина - это патриоты нашего Отечества, сильного во всех отношениях - промышленном, военном, внешнеполитическом и тд., к чему и стремился ВЕЛИКИЙ Сталин, чему он посвятил свою жизнь!!! А вот те, кто сидел в лагерях, были противниками построения ВЕЛИКОЙ державы СССР, ведя антисоветскую пропаганду, устраивая диверсии, плетя интриги и заговоры, саботируя решения партии и правительства и тд. итп. Они на 100% заслужили отсидку в лагерях за свою подрывную работу!

15:35    
Всех сторонников Сталина надо отправлять хотя бы на пару месяцев в гулаговские лагеря, в те же условия, чтобы навсегда запомнили то, за что агитируют.

15:20    
Всех прозападных экстремистов надо отправлять на 20 лет на лесоповалы Сибири! России очень нужна древесина!

15:06    
А вот Макаров возмущен ставшим мемом лозунгом про помойное ведро, о котором я узнал именно от него.

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