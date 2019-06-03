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Медиатека

17:20

Что нового ждет петербуржцев на выборах 2019 года

На предстоящих выборах в Петербурге у избирателей, кандидатов и наблюдателей появится несколько новых возможностей. Например, кандидатами в губернаторы теперь могут быть и самовыдвиженцы, а проголосовать за главу города можно будет из Москвы.

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Кандидаты 

В октябре 2018 года врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил на рассмотрение Законодательного собрания законопроект. Согласно документу, выдвигать свою кандидатуру в губернаторы города могут не только представители зарегистрированных партий, но и самовыдвиженцы. ЗакС принял этот законопроект.

Самовыдвиженцу для участия в выборах губернатора необходимо собрать подписи не менее 155 муниципальных депутатов, также как и кандидатам от партий. Помимо этого, самовыдвиженец обязан предоставить ещё и подписи избирателей в его поддержку – более 76 тысяч. 

В настоящий момент как самовыдвиженцы участвовать в выборах решили бывший омбудсмен Игорь Михайлов и врио губернатора Александр Беглов. При этом, временный глава города является членом партии «Единая Россия». 

Наблюдатели

Также изменения на сентябрьских выборах 2019 года коснулись наблюдателей. Ранее их могли назначать политические партии и сами кандидаты. В августе 2018 года администрация Петербурга предложила дать аналогичные права Общественной палате города. ЗакС поддержал и эту инициативу. Сейчас своих наблюдателей на выборах губернатора, муниципальных и городских депутатов может назначить и Общественная палата Петербурга. 

В 2018 году Общественная палата готовила наблюдателей на выборы президента России. На участках в городе от ОП работали более 4 тысяч человек. 

Избирательные участки 

Избиратели 8 сентября смогут проголосовать за губернатора Петербурга за пределами города. В частности, ГИК одобрил создание избирательных участков в 33 садоводческих товариществах рядом с Петербургом. Об этом председатель ГИКа Виктор Миненко сообщил на пресс-конференции 31 мая.

Также он заявил, что комиссия прорабатывает вариант создания участков в соседних регионах. Это Ленинградская, Псковской, Новгородской и Московской областях. 

Из Москвы петербуржцы также смогут проголосовать за губернатора. В столице Центральная избирательная комиссия намерена открыть для этого 30 цифровых участков. Программа пока является экспериментом. На этих же участках в Москве будут голосовать за руководителей регионов люди из других областей. 

Заявление на открепление от своего участка надо подать на портале «Госуслуги» или лично в многофункциональном центре (МФЦ). Принимать заявления будут с 24 июля по 4 сентября. 

Для людей с ограниченными возможностями

ГИК вместе с общественными организациями и комитетом по социальной политике ведут работы по улучшению условий на избирательных участках, чтобы своими избирательными правами могли без проблем воспользоваться люди с ограниченными физическими возможностями. 

В частности, в местах компактного проживания слепых и слабовидящих в не менее 20 участках расположат информационные материалы со шрифтом Брайля и лупы 4-х кратного увеличения. На 36 избирательных участках избирателям будут помогать сурдопереводчики.

Помимо этого, ГИК переносит помещения для голосования на первые этажи зданий. Сейчас 16% помещений для голосования находятся на вторых этажах.

Подготовила София Саттарова



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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