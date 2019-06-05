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9:55

Сопредседателем предвыборного штаба Беглова стал главный тренер "Зенита"

фото ЗакС политика Сопредседателем предвыборного штаба Беглова стал главный тренер "Зенита"

Минувшим вечером, 4 июня, в музее "Россия - моя история" временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов представил общественности членов своего предвыборного штаба, передает "Фонтанка".

На встречу привычно не позвали журналистов "несмольнинских" СМИ: мероприятие нигде анонсировано заранее не было. По итогам "рандеву" публике были представлены граждане, вошедшие в штаб врио губернатора: главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак, директор госмузея "Петергоф" Елена Кальницкая, руководитель "ОДК-Климов" Александр Ватагин, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Петербурга Елена Церетели и председатель Совета ветеранов Василий Волобуев.

Отмечается, что Беглов торжественно внес себя в число людей, отдавших за него свои подписи.

Накануне ЗАКС.Ру писал о том, что в вестибюлях станций петербургской подземки появились агитационные столики, за которыми девушки собирали подписи в поддержку врио.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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