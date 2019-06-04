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16:00

В петербургском метро собирают подписи за Беглова

фото ЗакС политика В петербургском метро собирают подписи за Беглова

Стойки для сбора подписей горожан в поддержку кандидата в губернаторы Александра Беглова уже начали свою работу в центре Петербурга. 

Врио губернатора Беглов решил участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца, хотя состоит в партии "Единая Россия" с 2003 года. В свою поддержку такому кандидату нужно собрать 76 369 подписей избирателей. 

Сбор подписей ведется, к примеру, на станции "Сенная площадь". Как сообщает корреспондент ЗАКС.Ру, стойка установлена прямо в вестибюле метро. На "точке" работают две девушки. По их словам, место в вестибюле было заранее согласовано. Слоган кампании Беглова "В интересах Петербурга" и силуэт Медного всадника размещены на кепках волонтеров и на самой стойке. Желающим раздают брошюры о кандидате Беглове. 

Как рассказали волонтеры, всего в городе уже около 20 "точек". Сбором занимаются люди из штаба Беглова, но, как уточнили собеседницы ЗАКС.Ру, не из "Единой России": "Он же как самовыдвиженец идет", - объяснили девушки. По словам волонтеров, за сегодняшний день на "Сенной" они успели собрать уже 11 подписей в поддержку Беглова. 

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Тем временем в соцсетях пользователи обсуждают жалобы на принуждение к сбору подписей в поддержку Беглова от людей, представляющихся работниками образовательных учреждений. 

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. На данный момент о своем выдвижении в Горизбирком сообщили 15 кандидатов. Первым (даже до открытия избирательной комиссии) документы подал Беглов. Также на пост градоначальника претендуют Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Олег Капитанов (ЛДПР), Владимир Бортко (КПРФ), бывший омбудсмен Игорь Михайлов и другие



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16:51    
Как интересно. Не успел подать заявление с чёрного хода, а уже и нагладная агитация с избирательного счёта оплачена, и с типографией договор заключён, печать подписных листов с избирательного счёта оплачена, и  сборщики подписей работают. В вестибюлях метро даже побираться запретили, а тут пункт сбора подписей открыли. А если каждый кандидат там своих сборщиков поставит,так и станцию придётся закрыть. Или только за Беглова в метро можно?

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