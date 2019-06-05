Единороссы отказались обращаться к Беглову с вопросом о больных рассеянным склерозом

Парламентарий Михаил Амосов на заседании Законодательного собрания 5 июня озвучил депутатский запрос на имя врио губернатора Александра Беглова.

Амосов хотел попросить градоначальника обратить внимания на проблему не выделения городом бесплатных лекарств для больных рассеянным склерозом. Однако за утверждение депутатского запроса проголосовали только 13 парламентариев. Большинство представителей "Единой России" голосовать по этому вопросу не стали.

Представляя запрос, Амосов отметил, что при составлении проекта бюджета Петербурга 2018 года комитет по здравоохранению отправлял заявку на закупку лекарств, но Смольный не включил препараты в перечень закупаемых средств.

- Мы не можем ждать осенней корректировки бюджета, для конкретных людей это вопрос жизни и смерти, - заявил Амосов.

Отметим, что депутат и ранее выступал с предложением закупить лекарства для больных рассеянным склерозом за счет городской казны.

Сергей Еремеев

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