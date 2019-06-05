Решение об участии в губернаторских выборах Партия роста примет 20 июня

Партия Роста в Петербурге еще не определилась с тем, будет ли кто-то из ее представителей претендовать на пост губернатора и идти на выборы или же нет, о чем рассказал ТАСС заместитель председателя партии Виктор Звагельский.

"У нас был один кандидат - Оксана Дмитриева. У нас будет федеральный политсовет 20 июня, где мы будем принимать решение в том числе по Санкт-Петербургу. Пока окончательного решения нет", - приводятся его слова.

О политических и административных способностях иных членов партии он придерживается более чем скромного мнения, признавшись, что, за исключением Дмитриевой, в их петербургских рядах нет людей, "которые могут быть не спойлерами, а реально работать".

Отметим, что желающие поучаствовать в губернаторской гонке могут подать документы в Горизбирком до 30 июня включительно.

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