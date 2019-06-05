Вишневский: Места погребения надежд не охраняются законом

Лидер фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский 5 июня заявил с парламентской трибуны, что муниципальных депутатов в первых числах июня "строем" повели оставлять подписи за кандидатов в губернаторы Петербурга, в том числе действующего градоначальника Александра Беглова.

Также Вишневский напомнил, что единоросс Беглов решил идти на выборы не от "Единой России".

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров ненадолго выключил выступавшему микрофон и часть речи не вышла по громкой связи.

Макаров попросил уточнить, какое это отношение имеет к поправкам к региональном законе о похоронном деле, который в тот момент обсуждался.

- Места погребения надежд не охраняются законом, - объяснил Вишневский.

Во время обсуждения следующего вопроса в полемику с Вишневским вступил единоросс Андрей Анохин. Он заявил, что Вишневский "встал не на тот путь" и призвал его "не повторять ошибок" депутата Максима Резника.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в ответ на это сообщил, что Анохин только что пропиарил Вишневского.

Сергей Еремеев

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