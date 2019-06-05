Классные чины в Петербурге будут присваивать “с учетом профессионального уровня” служащих

Законодательное собрание Петербурга 5 июня приняло разработанную региональной прокуратурой поправку в городской закон “О государственной гражданской службе”.

В новой редакции закона сказано, что чины будут присваиваться не только персонально, с учетом последовательности в пределах гражданской службы, но и с учетом профессионального уровня служащего, продолжительности его службы в замещаемой должности.

Представители прокуратуры объяснили, что внести поправку потребовалось в связи с изменением формулировок в федеральном законодательстве.

Напомним, ранее присваивать классные чины “за особые заслуги в гражданской службе” предлагал лидер фракции “Единая Россия” в ЗакСе Александр Тетердинко.

Сергей Еремеев

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