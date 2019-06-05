В ЗакСе Петербурга предложили ужесточить обязанности экскурсоводов

Петербургские единороссы Денис Четырбок и Алексей Макаров разработали федеральный законопроект, обязывающий экскурсоводов и гидов-переводчиков иметь российское гражданство и проходить специальную аттестацию.

Инициатива была единогласно одобрена в первом чтении на заседании петербургского Законодательного собрания в среду, 5 июня.

По словам Алексея Макарова, инициатива понадобилась в виду многочисленных грубых ошибок, которые допускают действующие экскурсоводы.

Депутат Надежда Тихонова из "Справедливой России" выразила опасения, что из-за нового закона пострадают авторские экскурсии, которые набирают популярность в Петербурге.

Макаров отметил, что инициатива касается только гидов и экскурсоводов, сопровождающих иностранцев.

Также парламентарии предлагают создать профессиональные программы обучения экскурсоводов и разработать единый госреестр аттестованных специалистов.

После окончательного принятия проекта постановления в Заксобрании его направят в Госдуму.

Сергей Еремеев

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