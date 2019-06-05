Макаров: Никакого давления партии мундепы "Единой России" не испытывали

Руководитель петербургского отделения партии "Единая Россия" и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заверил журналистов, что партия власти не оказывала никакого давления на своих муниципальных депутатов. Мундепы, по его словам, сами вольны определять, кому из кандидатов в губернаторы отдавать свои подписи.

- Наши муниципальные депутаты абсолютно самостоятельны в выборах решений. Никакого давления со стороны партийных руководителей не было, - заявил Макаров на брифинге 5 мая.

Спикер добавил, что и лично он не координирует сбор подписей муниципальных депутатов.

Вместе с тем Макаров напомнил, что "Единая Россия" продолжает поддерживать кандидатуру врио губернатора Александра Беглова. Главный единоросс города добавил, что будучи руководителем самой крупной политической силы Петербурга он не может оставаться в стороне от избирательнооо процесса.

Ранее в Telegram-каналах и печатных СМИ прошла информация, что все подписи мундепов-единороссов были организованно собраны 1-2 июня. Позже об этом заявил с трибуны ЗакСа лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

Напомним, выдвиженцам от "Единой России" принадлежит порядка 90% мандатов депутатов местных советов. Без их участия невозможна организация конкурентных выборов и прохождение муниципального фильтра оппозиционными кандидатами.

Сергей Еремеев

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