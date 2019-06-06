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Новости

10:47

Вишневский подал документы в Горизбирком для участия в выборах губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Вишневский подал документы в Горизбирком для участия в выборах губернатора Петербурга

Петербургский парламентарий, лидер фракции "Яблоко" в городском Заксобрании Борис Вишневский принёс в Горизбирком пакет документов, необходимых для участия в выборах градоначальника Северной столицы, сообщили в пресс-службе партии.

"Я благодарен за оказанное мне доверие. Впереди самый сложный этап избирательной кампании - регистрация. Правила написаны так, что выборы легче выиграть, чем на них зарегистрироваться", - поделился Вишневский.

Накануне конференцию "Яблока" попытались сорвать провокаторы - на встречу однопартийцев пришел Вячеслав "Рыжий Тарзан" Дацик в компании "вождя Революции" - человека в костюме Владимира Ленина. Несмотря на инцидент, партия все равно выдвинула кандидатуру Вишневского для участия в выборах губернатора.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:33    
Вишневского Дацик не пустит!

12:48    
Только в страшном сне привидится, что лицом города стала эта жидовская харя, ненавидящая ветеранов и особенно блокадников. Хорошо, что только во сне !

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