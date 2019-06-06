Вишневский подал документы в Горизбирком для участия в выборах губернатора Петербурга

Петербургский парламентарий, лидер фракции "Яблоко" в городском Заксобрании Борис Вишневский принёс в Горизбирком пакет документов, необходимых для участия в выборах градоначальника Северной столицы, сообщили в пресс-службе партии.

"Я благодарен за оказанное мне доверие. Впереди самый сложный этап избирательной кампании - регистрация. Правила написаны так, что выборы легче выиграть, чем на них зарегистрироваться", - поделился Вишневский.

Накануне конференцию "Яблока" попытались сорвать провокаторы - на встречу однопартийцев пришел Вячеслав "Рыжий Тарзан" Дацик в компании "вождя Революции" - человека в костюме Владимира Ленина. Несмотря на инцидент, партия все равно выдвинула кандидатуру Вишневского для участия в выборах губернатора.

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