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19:30

Еще двое желающих стать губернаторами мужчин подали документы в ГИК

фото ЗакС политика Еще двое желающих стать губернаторами мужчин подали документы в ГИК

Лидер общественного движения "Бездомный дольщик" Александр Головко стал двадцатым человеком с губернаторскими амбициями, который подал необходимые для выдвижения документы в Горизбирком, говорится в микроблоге, ведущимся сотрудниками учреждения.

Помимо борьбы за права обманутых петербургских дольщиков Головко запомнился горожанам своим выступлением на митинге против повышения пенсионного возраста 16 сентября прошлого года. Тогда митинг дольщиков слился с митингом "пенсионным" в одном и том же сквере Калининского района. В тот день, выступая со сцены и используя нецензурную лексику, Головко запрещал участникам "политизировать" народный сход и критиковать президента Путина.

Сразу вслед за Головко Горизбируком приняли документы у самовыдвиженца Анатолия Оброскова. Общедоступная информация о нем, имеющаяся в интернете, говорит о том, что 50-летний мужчина исповедует ЛГБТ-ценности и имеет склонность к вандализму: в частности, он закрашивал знаменитый граффити-портрет главного героя фильмов "Брат" и "Брат 2" Данилы Багрова на площади Александра Невского.

Этап выдвижения закончится 30 июня.

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