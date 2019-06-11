В ЦНИИ робототехники собирают подписи за Беглова

В ЦНИИ робототехники и технической кибенетики на Тихорецком проспекте собирают подписи за выдвижение врио губернатора Александра Беглова, видео опубликовало «Эхо Москвы в Петербурге».

Автор ролика возмущен сбором подписей, он спрашивает, на каком основании это происходит на рабочих местах, что противоречит законодательству. На претензии ему отвечают: «Вы свободны, давайте следующего».

П. 6 ст. 23 закона «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга» запрещает сбор подписей на рабочих местах, как и принуждение избирателей в процессе и вознаграждение за подпись. То же самое запрещено п. 6 ст. 37 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Собранные таким образом подписи являются недействительными.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. Беглов участвует как самовыдвиженец, ему необходимо собрать 76 369 подписей избирателей. Собирают подписи, в том числе, на станциях петербургского метрополитена, где агитация запрещена (пункт 9.29. правил пользования петербургским метрополитеном). Также были сведения, что собирают подписи в Санкт-Петербургской юридической академии.

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