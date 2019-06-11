Вишневский просит метро позволить рассказывать о себе, как Беглову

Депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился в ГУП «Петербургский метрополитен» с просьбой согласовать распространение информации о его работе и деятельности в качестве кандидата в губернаторы, сообщил парламентарий.

«Если [врио губернатора Александру] Беглову можно, то можно и мне», - резюмировал Вишневский.

В поддержку Беглова в вестибюлях станций метро собирают подписи как за самовыдвиженца. Волонтеры утверждают, что их работа согласована с руководством подземки. Тем временем петербуржцы жалуются на сбор подписей на рабочих местах, например - в ЦНИИ робототехники.

Пункт 9.29 правил пользования петербургским метрополитеном запрещает осуществлять любую агитационную деятельность, адресованную неограниченному кругу лиц.

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