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19:25

Артист Максим Галкин осудил комментаторов "фабрики троллей", "очернявших" Ивана Голунова

фото ЗакС политика Артист Максим Галкин осудил комментаторов "фабрики троллей", "очернявших" Ивана Голунова

Российский артист Максим Галкин выказал поддержку Ивану Голунову, резко раскритиковав авторов комментариев в социальных сетях, в том числе - в его собственном Instagram, в идентичной манере неодобрительно высказывающихся о профессиональной деятельности журналиста и тех, кто его поддерживал. Подобные высказывания, по мнению Галкина, принадлежат "перу" работников "фабрики троллей".

"Я всецело поддерживаю освобождение Ивана Голунова! <...> Однако я хотел бы обратить ваше внимание не на это, а на беспрецедентное количество денег, которое вбухано в комментарии, осуждающие известных людей и журналистов, поддерживающих Ивана. Я как профессиональный лингвист проанализировал многие комментарии в пабликах - они объеденены общей лексикой. Это написано одной или несколькими руками и роздано "фабрике троллей". Это недостойно. Это желание обелить себя после образовавшегося скандала", - считает артист.

Галкин рассказал о том, что у него есть собственная система определения проплаченных комментариев под острыми публикациями на социальные или политические темы. Он не стал раскрывать детали, но привел некоторые общие черты у подобных постов.

"Это, как правило, закрытые аккаунты, и тезисы, которые они употребляют, практически все одинаковые. "От вас не ожидал!", "Как же вам будет стыдно, когда вы увидите доказательства" - никаких доказательств мы не увидим, и я надеюсь, что его скоро освободят", - сделал Галкин соответствующую запись в Instagram незадолго до того, как стало известно о прекращении дела Голунова.

В МВД заявили о том, что журналист-расследователь Ивана Голунов более не является фигурантов разбирательства о сбыте наркотиков, сегодня, 11 июня. Известивший об этом глава ведомства Владимир Колокольцев заявил также, что попросит Владимира Путина уволить генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Помимо прочего от должности отстранены полицейские, задерживавшие журналиста.

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