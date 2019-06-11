Артист Максим Галкин осудил комментаторов "фабрики троллей", "очернявших" Ивана Голунова

Российский артист Максим Галкин выказал поддержку Ивану Голунову, резко раскритиковав авторов комментариев в социальных сетях, в том числе - в его собственном Instagram, в идентичной манере неодобрительно высказывающихся о профессиональной деятельности журналиста и тех, кто его поддерживал. Подобные высказывания, по мнению Галкина, принадлежат "перу" работников "фабрики троллей".

"Я всецело поддерживаю освобождение Ивана Голунова! <...> Однако я хотел бы обратить ваше внимание не на это, а на беспрецедентное количество денег, которое вбухано в комментарии, осуждающие известных людей и журналистов, поддерживающих Ивана. Я как профессиональный лингвист проанализировал многие комментарии в пабликах - они объеденены общей лексикой. Это написано одной или несколькими руками и роздано "фабрике троллей". Это недостойно. Это желание обелить себя после образовавшегося скандала", - считает артист.

Галкин рассказал о том, что у него есть собственная система определения проплаченных комментариев под острыми публикациями на социальные или политические темы. Он не стал раскрывать детали, но привел некоторые общие черты у подобных постов.

"Это, как правило, закрытые аккаунты, и тезисы, которые они употребляют, практически все одинаковые. "От вас не ожидал!", "Как же вам будет стыдно, когда вы увидите доказательства" - никаких доказательств мы не увидим, и я надеюсь, что его скоро освободят", - сделал Галкин соответствующую запись в Instagram незадолго до того, как стало известно о прекращении дела Голунова.

В МВД заявили о том, что журналист-расследователь Ивана Голунов более не является фигурантов разбирательства о сбыте наркотиков, сегодня, 11 июня. Известивший об этом глава ведомства Владимир Колокольцев заявил также, что попросит Владимира Путина уволить генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Помимо прочего от должности отстранены полицейские, задерживавшие журналиста.