Москвичи продолжают протестовать на подступах к зданию ГУ МВД

Центр уличной акции 12 июня в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова переместился в сквер на Петровском бульваре, на подступах к зданию ГУ МВД на Петровке, 38, проход к которому перекрыт. Трансляцию ведет RTVi.

Люди, которых постоянно задерживают, призывают правоохранителей уволиться и скандируют "Вам квартиры не дадут!". Собравшиеся безуспешно пытаются "отбить" тех, кого выхватывают из толпы люди в форме.

Граждане сгруппированы в основном у памятника поэту Владимиру Высоцкому. Многие держат в руках российский триколор.

По информации "Медузы", в районе Трубной площади людей специально окатывали водой из поливальных машин, а также применялись дубинки.

Количество задержанных на "марше Голунова" превысило сотню человек. Примерно раз в пять минут кого-то уводят в автозак.

Среди задержанных оказались и сотрудники СМИ, освещавшие акцию. По данным "Медиазоны", в атозаки попали журналист "Эха Москвы" Евгений Снегов, Андрей Мозжухин из "Ленты.ру", продюсер немецкого Der Spiegel Александр Чернышев, французский журналист Эмманюэль Гринспен и другие. Уточняется, что эти журналисты находились на мероприятии по работе, имели при себе пресс-карты и редакционные задания.

Голунова задержали 6 июня. По его уверению, ему подбросили наркотики, после чего возбудили в отношении него дело о покушении на сбыт наркотических веществ - по уголовной статье, предусматривающей наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. В ходе задержания к журналисту применили грубую силу.

11 июня, после ряда беспрецедентных акций гражданской солидарности и признания самими правоохранителями ошибок и нестыковок в уголовном деле против Голунова оно было прекращено. В тот же день с него сняли электронный браслет - обязательный атрибут такой меры пресечения, как домашний арест.