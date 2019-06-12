Недовольные дольщики в Девяткино "наградили" Дрозденко

Дольщики, купившие квартиры в жилом комплексе "Тридевяткино царство" и уставшие ждать заселения, провели уличную акцию, в ходе которой "наградили" картонную фигуру, изображающую губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

"В трех многоквартирных домах раскуплено 80 процентов квартир, а это – почти 1200 семей. Застройщик не уходит в банкротство, но и не продолжает стройку по причине отсутствия денег", - говорится в их заявлении, которое рассылают активисты.

Считающие себя обманутыми дольщики упоминают также, что на компанию-застройщика ГК "УНИСТО Петросталь" возбуждено уголовное дело, которое "не двигается с мертвой точки" - как и строительство.

Датой для акции было выбран праздник Дня России 12 июня по той причине, что именно в этот день президент Владимир Путин всякий раз вручает государственные награды тем или иным гражданам, в чем-то отличившимся перед государством.

На золотистого цвета "памятном знаке", который участники перфоманса повесили на грудь картонному муляжу Дрозденко, написано: "За многолетнюю упорную борьбу с дольщиками". Рядом с "памятником" активисты символически распили бутылку шампанского.

Несмотря на мрачную иронию активистов, в 2019 году правительством Ленобласти было объявлено о решительных шагах вперед в решении проблемы долевого строительства. К ней чиновники привлекли акционерное общество Дом.РФ, которо должно и создать деятельные ЖСК, и привлечь федеральные деньги. Кроме того, с 1 июля юридически исчезнет само понятие "обманутый дольщик", поскольку финансовая безопасность дольщиков будет обеспечена законом.

"Мы предлагаем эффективные меры по завершению проблемных объектов с участием компаний-доноров и государственных структур. Но есть слабое звено в процессе достройки — контроль за завершением. Чтобы сделать его прозрачным, мы предлагаем создавать специальные штабы или комитеты по управлению стройкой", - обозначил еще в декабре свою позицию губернатор региона Александр Дрозденко.

Фотография: активисты ЖК "Тридевяткино царство"

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