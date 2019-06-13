Активисту выписали штраф в размере 150 тысяч рублей за участие "марше Голунова"

Столичный Таганский райсуд назначил 150 тысяч рублей штрафа активисту Вячеславу Стеблину, участвовавшему в несанкционированном протестном мероприятии 12 июня, передает "ОВД-Инфо". На то, чтобы вынести решение, судье понадобилось не более 5 минут.

Стеблину инкриминировали ч. 8 ст. 20.2 КоАП (Повторное нарушение правил проведения мероприятия). Первый штраф он получил за участие в митинге "Он нам не царь".

Накануне, 12 июня, на несогласованное мероприятие в поддержку Голунова на улицы Москвы, заведомо условившись, когда дело еще не было закрыто, вышли как представители прессы, так и обычные горожане, чей "демарш" был жестоко разогнан полицией. Задержано более 400 человек.

МВД сообщило о прекращении дела о сбыте наркотиков, заведенного в отношении расследователя Ивана Голунова 11 июня.