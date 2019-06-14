Со второй попытки либертарианцам согласовали московскую акцию в честь Голунова

Либертарианской партии России удалось добиться согласования с московскими чиновниками проведения митинга, посвященного журналисту Ивану Голунову, его несправедливому аресту и освобождению, передает "Интерфакс".

Примечательно, что после первичного отказа партия достигла разрешения демонстрации на первоначально заявленном месте - проспекте Академика Сахарова, так что не понадобилось спорить об альтернативной площадке.

Для достижения компромисса либертарианцы встречались в здании мэрии с чиновниками лично.

Максимальная численность акции не должна будет превышать 20 тысяч участников.

"Бумаги, подтверждающей это, у нас на руках пока нет", - тем временем пишет в Twitter самый медийный представитель либертарианцев Михаил Светов.

Предыдущая акция в честь Голунова прошла 12 июня и увенчалась огромным количеством задержаний: по данным "ОВД-Инфо", в автозаках оказалось 549 москвичей.