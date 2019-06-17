Дмитрий Дубровский о кандидатах в губернаторы: Кто все эти люди?

Общественный деятель, член правозащитного совета Петербурга Дмитрий Дубровский в свете предстоящих выборов, сетуя на предрешенность их итога, предположил, что эта процедура теоретически могла бы быть полезной, если бы сильные кандидаты дебатировали и доносили до общественности альтернативную точку зрения на развития города. Однако, сильных кандидатов с внятной позицией он на данный момент не видит и, несмотря на хорошее знание городской политики, в массе случаев даже не очень понимает, что за людей зарегистрировали в Горизбиркоме. Соответственно, избирателю будет еще на порядок сложнее разобраться в предложенном ему "наборе".

"Сегодняшний список кандидатов, он очень странный: кто вообще все эти люди? Я там только Красимира Врански знаю, и тот уже снялся. Ну, хорошо, еще Амосов... У нас, знаете, такие "публичные" политики, что действительно хочется спросить - кто все эти люди?", - применил Дубровский известный риторический прием.

По его прогнозу, главным оппонентом кандидату от власти суждено стать бывшему "яблочнику", депутату Михаилу Амосову. Что же касается слухов о том, что власть, возможно, в последний момент заменит врио губернатора Александра Беглова на другого кандидата (иногда называют фигуру председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера), то верить этому, по мнению гостя "Эха Петербурга", вряд ли стоит.

"Питер - очень консервативный город, и здесь, если уже договорились с людьми, то нужно как-то сделать "по понятиям". Если Беглову уже пообещали, то он и будет", - предрек правозащитник.

Всего, по состоянию на 17 июня, Горизбирком принял документы у 24 потенциальных кандидатов в губернаторы. Подать их можно до конца месяца.

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