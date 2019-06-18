Шлосберг призвал петербуржцев требовать у муниципалов подписи за Вишневского

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг на собственном канале в YouTube напомнил политически активным россиянам, что от его партии на выборах глав регионов в сентябре собираются участвовать только двое ее членов - Борис Вишневский в Петербурге и Ярослав Щербаков в Челябинске. В Петербурге, по его сегодняшней оценке, ситуация более драматичная, так как вероятность недопуска Вишневского к выборам велика, и это, в его представлении, способно убить саму идею представительной демократии в таком статусном и важном городе страны.

"Команда господина Беглова панически боится любого живого человека на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Вообще, то, что происходит в Петербурге - это позор и Петербурга как свободного демократического города, и позор всей России, потому что такие выборы губернатора - это дискредитация политической системы как таковой", - заявил Шлосберг.

Между тем оба его соратника не отчаиваются и почти в круглосуточном режиме общаются как с избирателями, так и с муниципальными депутатами, большинство из которых в обоих городах составляют единороссы. И Вишневский, и Щербаков лично отвозят просьбы о поддержке почти во все муниципалитеты. Их псковский коллега настоятельно просит аудиторию помочь "яблочникам" в борьбе за регистрацию и попадание в бюллетень - требовать от муниципалов подписей.

"Уважаемые друзья, у вас есть два достойных, честных, умных, талантливых кандидата в губернаторы. Спросите своих муниципальных депутатов, готовы ли они поддержать настоящих кандидатов в губернаторы, дайте понять, что это ваш гражданский наказ избирателя - поддержать именно этих людей, потому что именно они подходят вашим двум городам", - подчеркнул демократ.

Уже употребив в отношении внутренней политики Петербурга определение "позор", Шлосберг припомнил врио губернатора Александру Беглову разгон Первомая, повторив эту дефиницию. По его убеждению, акции 12 июня не были разогнаны, потому что Беглов побоялся снова "обжечься", создав некрасивую картинку избиения людей в центре города.

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