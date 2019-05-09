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16:15

Правозащитный совет Петербурга создал комиссию по расследованию событий Первомая

фото ЗакС политика Правозащитный совет Петербурга создал комиссию по расследованию событий Первомая

Жестокий разгон мирных демонстрантов на первомайском шествии изучит специально созданная по данному поводу комиссия Правозащитного совета Петербурга, сообщил один из её членов, депутат ЗакСа Борис Вишневский.

"Яблочник" пообещал, что попробует "лоббировать" и парламентское расследование тех событий, но особых надежд он не питает, так как инициативу могут заблокировать единороссы.

Главой комиссии назначена Наталия Евдокимова; также в нее, помимо Вишневского, вошли Владимир Костюшев, Витольд Залесский, Владимир Шнитке, Григорий Михнов-Вайтенко, Александра Крыленкова, Евгения Литвинова, Юрий Нестеров, Леонид Крикун и другие.

"Мы понимаем, что очень сложно добиться наказания виновных в грубом нарушении права на свободу собраний. Но очень важно, чтобы общество узнало их имена", - констатирует депутат.

Вечером 9 мая состоится первое заседание организации.

На мирном шествии в городе на Неве в отделы полиции были доставлены 69 человек. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов ратует за проведение независимого общественного расследования спорных событий. Подробнее о случившемся читайте в материале ЗАКС.Ру.



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16:26    
Огромное спасибо полиции за разгон 1 мая этих прозападных национал-предателей России! Действуйте ещё жёстче во благо России и россиян! Враг не пройдёт!

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