Заседание по делу "Нового величия" отложили из-за кори в столичном СИЗО

Намеченное на сегодня, 18 июня, заседание по делу "Нового величия" Люблинский райсуд Москвы отложил в связи с тем, что в СИЗО, где содержится один из фигурантов разбирательства - Руслан Костыленков - вспышка заболевания корью, передает "Новая газета".

"Костыленков не доставлен. В СИЗО карантин по кори может продлиться от 17 до 21 дня. Соответственно, медики будут определять его участие в процессе", - уточнил судья.

Рассмотрение дела "Нового величия" по существу началось в конце мая. На заседании 11 июня ни один из восьми фигурантов, оказавшихся на скамье подсудимых, свою вину в участии в организации экстремистского сообщества не признал.

Всего по делу "Нового величия" проходят десять юных россиян. Всех их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. По факту молодые люди вели политическую дискуссию в Telegram-чате и однажды встретились оффлайн. Человека, который предложил юношам и девушкам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе сообщества нет призывов к экстремизму.

Двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием и уже осуждены. Признавшему вину Рустаму Рустамову назначили полтора года условно, Павел Ребровский получил 2,5 года колонии общего режима.