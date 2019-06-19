Пикетировавшему ЗакС коммунисту Машковцеву дали высказаться перед депутатами

Представитель партии «Коммунисты России» Михаил Машковцев, ранее пикетировавший Заксобрание и утверждавший, что ему не дают возможность выступить перед депутатами, 19 июня получил слово в рамках часа непарламентских партий.

Машковцев заявил о необходимости объединения комитетов Смольного и создания государственного жилищно-коммунального управления, которое смогло бы конкурировать с частными управляющими компаниями.

Напомним, «Коммунисты России» выдвинули Машковцева в губернаторы Петербурга. В 2000-е годы он был губернатором Камчатской области.

Сергей Еремеев