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14:08

Пикетировавшему ЗакС коммунисту Машковцеву дали высказаться перед депутатами

фото ЗакС политика Пикетировавшему ЗакС коммунисту Машковцеву дали высказаться перед депутатами

Представитель партии «Коммунисты России» Михаил Машковцев, ранее пикетировавший Заксобрание и утверждавший, что ему не дают возможность выступить перед депутатами, 19 июня получил слово в рамках часа непарламентских партий.

Машковцев заявил о необходимости объединения комитетов Смольного и создания государственного жилищно-коммунального управления, которое смогло бы конкурировать с частными управляющими компаниями.

Напомним, «Коммунисты России» выдвинули Машковцева в губернаторы Петербурга. В 2000-е годы он был губернатором Камчатской области.

Сергей Еремеев

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