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12:16

На площади Ленина пройдет еще один митинг против свалки в Шиесе

фото ЗакС политика На площади Ленина пройдет еще один митинг против свалки в Шиесе

Представители Российского социалистического движения собираются 25 июня выйти на площадь Ленина и провести там второй, согласованный Смольным, митинг против возведения в Архангельской области мусорного полигона.

"Борьба, которую сегодня ведут в Поморье - общая борьба. Мы требуем остановить стройку, прекратить репрессии в отношении протестующих, снять транспортную блокаду Шиеса", - отметили активисты.

Со сцены прозвучит также требование решить "мусорные" проблемы Петербурга. По мнению заявителей, необходимо ввести в городе полноформатную систему раздельного сбора мусора и рекультивировать опасный полигон "Красный Бор" в Ленобласти, а также отказаться от идеи возведения мусоросжигательный заводов.

Изначально акция была запланирована на 23 июня, однако врио губернатора Александр Беглов попросил не проводить в этот день никаких протестных мероприятия в связи с проведением в городе праздника выпускников "Алые паруса".

18 июня в знак солидарности с экоактивистами Шиеса их вышли поддержать на площадь Ленина несколько сотен петербуржцев. Акцию удалось согласовать с городским правительством.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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