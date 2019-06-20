Партия роста решила не выдвигать Дмитриеву в губернаторы

Партия роста не будет выдвигать своего кандидата на выборах губернатора Петербурга в 2019 году. Об этом ЗАКС.Ру сообщила глава партийной фракции в Законодательном собрании Оксана Дмитриева 20 июня.

По ее словам, на федеральном политическом совете Партии роста подробно обсудили вопрос о выдвижении членов партии в главы всех субъектов России, где будут проходить выборы в 2019 году. Совет пришел к выводу, что реальные сильные кандидаты не смогут пройти муниципальный фильтр.

- Получить муниципальный фильтр можно только из рук власти. Понятно, что в этих условиях - это не только Петербург, это вообще по всей стране - реальному сильному кандидату муниципальный фильтр не представляется возможности преодолеть. В такой ситуации партия посчитала бессмысленным выдвигать кандидата. При этом партия не посчитала возможным выдвигать кандидата просто так, - рассказала Дмитриева.

В феврале 2019 года глава фракции Партии роста в ЗакСе заявляла о желании выдвигаться в губернаторы Петербурга. Тогда Дмитриева сказала, что партия готова поддержать только её кандидатуру.

На прошлых губернаторских выборах в 2014 году Оксана Дмитриева выдвигалась от «Справедливой России». Однако она не смогла пройти муниципальный фильтр.

Напомним, для выдвижения в губернаторы необходимо собрать в поддержку кандидатуры подписи 10% муниципальных депутатов. У Партии роста в Петербурге только 2 мундепа, основная часть муниципалов – члены «Единой России».

София Саттарова

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