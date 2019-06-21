Беглов "упал" в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов замкнул пятерку самых активных и цитируемых глав регионов, ведущих собственные блоги, в рейтинге, составленном компанией "Медиалогия" по итогам мая. Таким образом, за месяц он потерял две позиции.

Тройку сильнейших на этот раз составили московский мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и подмосковный губернатор Андрей Воробьев. На один пункт в таблице Беглова опережает также руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев.

В качестве самого события в блоге Беглова ему в заслугу ставится освещение того, как Петербург готовится к собственному 316-летию. "Медиалогия" также выделила его мысль о том, что всех до единого петербуржцев объединяет главным образом любовь к своему городу.

Деятельность Беглова на посту главного чиновника в мае петербуржцам также запомнилась жестоким разгоном мирного и согласованного первомайского шествия, однако в исследовании об этом ничего не говорится.

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