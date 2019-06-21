Рабочий-кандидат в губернаторы Соловьев 22 июня выступит на площади Восстания

Петербургские коммунисты проведут 22 июня митинг у обелиска «Городу-Герою Ленинграду» на площади Восстания, сообщили ЗАКС.Ру в партии РКРП. Акция будет посвящена годовщине начала Великой Отечественной войны.

По словам представителей партии, мероприятие согласовано со Смольным. Ожидается, что в нем примет участие не менее 100 человек.

На митинге запланировано выступления электрогазосварщика Василия Соловьева, которого партия РОТ-Фронт выдвинула в губернаторы Петербурга.

Напомним, ранее в интервью ЗАКС.Ру Соловьев заявил, что выборы для него – возможность заявить о проблемах рабочего класса.