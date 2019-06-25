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25 июня, 21:15

Флаги, урны, кабинки и ширмы: Горизбирком закупается к выборам на 12,9 млн рублей

фото ЗакС политика Флаги, урны, кабинки и ширмы: Горизбирком закупается к выборам на 12,9 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит закупки для проведения грядущих губернаторских выборов. Общая максимальная цена всех контрактов - 12,9 млн рублей. Извещения опубликованы на сайте госзакупок 24 июня.

Больше всего ГИК выделил на кабинки для тайного голосования - более 4 млн рублей. Из них 183 тысячи рублей готов потратить Горизбирком на кабинки для людей с ограниченными возможностями. 

В техзадание на кабинки для граждан с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата вероятно закралась ошибка. В приложенной к документации закупки "разнорядке" указано, что в каждый район доставят по одной такой кабинке. Районов в Петербурге всего 18. При этом в графе "итого" по какой-то причине указано общее число кабинок - 30 штук. Денег, соответственно, выделено тоже на 30 конструкций (по 6 101 рублей за каждую).  Сколько в итоге будет оборудовано мест голосования для инвалидов и за сколько заплатят из бюджета - понять из техзадания затруднительно. 

gik2.png (46 KB)Еще 2,8 млн рублей пойдут на изготовление 425 двухсекционных кабин с синими раздвижными шторками. И чуть больше 1 млн рублей - на 205 односекционных кабинок. В "разнорядках" для доставки этих двух видов кабинок ошибок в вычислениях нет. 

Тайну голосования на выборах губернатора за 2,2 млн рублей помогут сохранить также 1850 настольных ширм.

Изготовление 428 стационарных ящиков для голосования может обойтись комиссии в 2,8 млн рублей. Требуются урны из прозрачного пластика весом не более 10 кг. Все 428 штук должны быть приспособлены для использования КОИБ-2010 (электронное устройство для подсчёта голосов избирателей). Еще 2 млн рублей выделены на 725 переносных ящиков для голосования. У таких урн должны быть ручки или наплечный ремень. Вес переносного ящика не должен превышать 3 кг.

На флаги Петербурга и России для избирательных участках Горизбирком планирует потратить чуть более 1,5 млн рублей. Еще почти 130 тысяч рублей выделили на бумагу и конверты для губернаторских выборов. 

Напомним, всего на проведение кампании по выборам губернатора в 2019 году из городского бюджета выделили 608,6 млн рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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