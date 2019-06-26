В Петербурге окончательно принят законопроект о ремонте фасадов за 17 млрд рублей

Заксобрание Петербурга на заседании 26 июня приняло в третьем чтении законопроект врио губернатора Александра Беглова, по которому из городского бюджета будет выделено 17 млрд рублей на ремонт фасадов многоквартирных объектов культурного наследия.

Указанную сумму планируется реализовать частями в период с 2019 по 2028 годы. При этом 824,1 млн рублей уйдет на разработку проектной документации.

Напомним, 26 июня петербургский ЗакС проводит последнее заседание перед уходом на каникулы. Заседание началось со сложения депутатских полномочий с лидера фракции ЛДПР Олега Капитанова.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.